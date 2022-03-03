Вашингтон, , 23:37 — REGNUM Деморализующая тактика Украины по публикации в интернете фотографий и видео с пленными и убитыми русскими солдатами вероятно нарушает Женевскую конвенцию, пишет 3 марта The Wshington Post.

Оригинал Первой Женевской конвенции, 1864 Kevin Quinn

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Министерство внутренних дел Украины запустило целую компанию в социальных сетях, включая Telegram, Twitter и YouTube, и размещает чрезмерно жестокие изображения, демонстрирующие ужасы войны. Гражданам России предлагается узнать, есть ли на снимках их родственники.

На многих снимках изображены тела погибших солдат. Ряд снимков содержит изображения обгоревших, разорванных на части тел, многие из них растерзаны и брошены на снегу. Некоторые снимки показывают крупным планом застывшие от боли лица погибших.

Издание отмечает, что данная тактика украинского правительства может быть истолкована как нарушение Женевских конвенций, согласно которым государства обязаны в любое время защищать военнопленных от оскорблений и публичного любопытства. Пресс-секретари Министерства обороны Украины и посольства в Вашингтоне не ответили на просьбы газеты о комментарии.