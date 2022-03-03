Приштина, Сербия, 3 марта, 2022, 23:43 — ИА Регнум. Радио свободная Европа (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) 3 марта сообщило о том, что в настоящее время небо над Косово не закрыто для российских самолётов.

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За воздушным пространством Косово на высоте до 6250 м ведёт наблюдение КФОР — миротворческая миссия НАТО в Косово. На высоте от 6250 метров контроль осуществляет Венгрия.

Напомним, Косово уже присоединилось к экономическим санкциям против России и выразило готовность принять пять тысяч украинских беженцев. Страны ЕС и Черногория уже постановили о закрытии воздушного пространства для российских самолётов, Сербия и Босния и Герцеговина не присоединились к этому решению.

Россия по просьбе ДНР и ЛНР проводит на Украине с 24 февраля специальную военную операцию по демилитаризации. Ряд населённых пунктов, в том числе Херсон, Чернигов, Мелитополь, освобождён от украинских формирований, Киев блокирован.