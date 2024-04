Лос-Анджелес, США, 3 марта, 2022, 23:27 — ИА Регнум. На форуме Reddit развернулась дискуссия среди поклонников фильмов ужасов, они начали спорить по поводу того, каких актрис можно считать восходящими звёздами жанра. Об этом 3 марта сообщает портал We Got This Covered.

В списке, в частности, присутствуют Самара Уивинг, Джессика Рот («Счастливого дня смерти») и Аня Тейлор-Джой. Некоторые пользователи отметили, что на это звание также могут претендовать Флоренс Пью, Кейт Сигел, Виктория Педретти, Оливия Кук, Дженна Ортега, Майка Монро и Ребекка Холл.

Напомним, Самара Уивинг исполнила главную роль в фильме «Я иду искать», Джессика Рот снялась в дилогии «Счастливого дня смерти», а Аня Тейлор-Джой участвовала в проектах «Ведьма», «Сплит» и «Прошлой ночью в Сохо».