Бостон, США, 3 марта 2022, 23:26 — REGNUM Американская альтернативная рок-группа Pixies вернулась с новым синглом Human Crime, первым новым материалом с 2020 года. Об этом 3 марта рассказал портал The Line Of Best Fit.
Хедлайнеры фестиваля End of the Road 2022 представили свой новый сингл Human Crime, ставший их первым новым материалом с момента выхода альбома Hear Me Out в 2020 году. Новый сингл вышел вместе с видеоклипом, который был срежиссерован участник Pixies Паз Ленчантин.
Ленчантин рассказал о новом клипе: «Сюжетная линия в значительной степени основана на внутренней шутке между мной и Чарльзом о гастролях. Как мы проходим через дверь из нашего реального состояния в измененное состояние становления и бытия Pixies».
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