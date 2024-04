Бостон, США, 3 марта, 2022, 23:26 — ИА Регнум. Американская альтернативная рок-группа Pixies вернулась с новым синглом Human Crime, первым новым материалом с 2020 года. Об этом 3 марта рассказал портал The Line Of Best Fit.

The Line Of Best Fit Группа Pixies

Хедлайнеры фестиваля End of the Road 2022 представили свой новый сингл Human Crime, ставший их первым новым материалом с момента выхода альбома Hear Me Out в 2020 году. Новый сингл вышел вместе с видеоклипом, который был срежиссерован участник Pixies Паз Ленчантин.

Ленчантин рассказал о новом клипе: «Сюжетная линия в значительной степени основана на внутренней шутке между мной и Чарльзом о гастролях. Как мы проходим через дверь из нашего реального состояния в измененное состояние становления и бытия Pixies».