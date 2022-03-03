Рим, 3 марта, 2022, 23:24 — ИА Регнум. Переизбранный на свой пост в февраля 2022 года президент Италии Серджо Маттарелла попросил министерство экономики и финансов снизить себе зарплату, передают национальные СМИ в четверг, 3 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Серджо Маттарелла

Как и во время своего первого срока, Маттарелла хочет получать зарплату в том размере, в котором получал ее в годы работы профессором университета.

Зарплата президента снизится на треть и составит 179 тысяч евро в год вместе 239 тысяч евро в год.