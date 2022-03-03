Барселона, Испания, , 23:22 — REGNUM Как сообщает испанская газета Marca, руководство каталонской «Барселоны» приняло решение активировать опцию автоматического продления контракта еще на один сезон в соглашении с 38-летним бразильским фланговым атакующим защитником Дани Алвешом.

Дани Алвес Sport-xl.org

Таким образом, Дани Алвеш, вернувшийся в «Барселону» 12 ноября 2021 года на правах свободного агента, будет выступать за «сине-гранатовых» до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Дани Алвеш принял участие в шести матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом, тремя результативными передачами и получил одну красную карточку.

6 марта, в Эльче на стадионе «Эстадио Мануэль Мартинес Валеро» «Барселона» в матче 27-го тура испанской Примеры 2021/22 сыграет с «Эльче». Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.