Приштина, , 23:37 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 3 марта провел встречу с докладчицей по Косово в Европейском парламенте Виолой фон Крамон и главой миссии Евросоюза в Косово Томашем Шуньогом.

Виола фон Крамон-Таубадель Heinrich Böll Stiftung

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны обсудили ситуацию, сложившуюся после начала спецоперации Вооруженных Сил России на Украине. Представители ЕС поблагодарили Косово за предоставление крова 20 украинским журналистам.

Стороны также обсудили реформы в сфере правосудия, борьбу с коррупцией и организованной преступностью, а также изменения в косовское законодательство.

Напомним, в Косово присоединились к санкциям против России и выявили готовность укрыть пять тысяч украинских беженцев.

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