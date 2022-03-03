Мурманск, 3 марта, 2022, 23:17 — ИА Регнум. В Мурманской области введут запрет на продажу безалкогольных «энергетиков» несовершеннолетним. Соответствующий законопроект сегодня, 3 марта, приняли депутаты облдумы, сообщает пресс-служба заксобрания.

Банки с напитками

«Силу разрушительного действия так называемых «энергетиков» подростки зачастую просто не осознают, бездумно используя данную категорию напитков в качестве допинга, позволяющего ощутить прилив сил, избавиться от усталости. Между тем, зависимость от безалкогольных энергетических напитков опасна для неокрепшего растущего организма. Изменения, которые начинают происходить в организме, могут быть необратимы. Ко мне поступало большое количество обращений от северян с просьбой законодательно закрепить запрет на продажу энергетических напитков подросткам», — прокомментировала депутат Госдумы, заслуженный врач России Татьяна Кусайко.

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