Лондон, 3 марта, 2022, 23:15 — ИА Регнум. Джим Рэтклифф, самый богатый человек Великобритании, как сообщает издание Daily Mail, заинтересован в приобретении лондонского футбольного клуба «Челси».

Pixabay.com «Челси»

По информации источник, Рэтклифф, состояние которого оценивает более чем в 6 миллиардов фунтов (7,2 миллиарда евро), ранее уже пытался приобрести «Челси» у Романа Абрамовича.

26 февраля нынешний владелец «Челси» Роман Абрамович передал руководство попечителям благотворительного фонда лондонского клуба. Вчера, 2 марта, российский бизнесмен объявил о намерении продать клуб.

На данный момент лондонский «Челси» с четырнадцатью победами и пятьюдесятью набранными очками занимает третье место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22. За последний год «пенсионеры» под руководством Томаса Тухеля стали победителями Лиги Чемпионов УЕФА.