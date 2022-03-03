Сеул, , 23:10 — REGNUM Южнокорейская студия Smilegate RPG объявила, что планирует снизить сложность некоторых миссий и рейдов в онлайн-игре Lost Ark после появления жалоб геймеров. Об этом 3 марта сообщает портал Comicbook.

Логотип игры Lost Ark (c) компания Smilegate RPG

«Эти корректировки основаны на сборе данных и отзывов, в том числе игровых данных», — пояснили разработчики, сообщив, что некоторые рейды и подземелья удаётся пройти «менее 10% игроков». Smilegate RPG отметила, что для неё важно, чтобы новички получали удовольствие от прохождения миссий, а «не разочаровывались и сдавались».

Напомним, релиз Lost Ark в Южной Корее состоялся 4 декабря 2019 года на ПК. Это фэнтезийная массовая многопользовательская онлайн-игра (MMORPG). В США её полноценный релиз состоялся 11 февраля 2022-го.

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