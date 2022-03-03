Киев, 3 марта, 2022, 23:10 — ИА Регнум. Сухогруз «Банглар Самриддхи» под флагом Бангладеш был обстрелян военными Украины в украинском порту Ольвия, сообщает 3 марта МИД РФ со ссылкой на секретаря премьер-министра Бангладеш.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

На данный момент известно, что в результате погиб один из членов экипажа судна.

«2 марта в ночное время в украинском порту Ольвия подвергся обстрелу бангладешский сухогруз «Банглар Самриддхи». По информации личного секретаря Премьер-министра Бангладеш А. Кайкауса, судно обстреляли военнослужащие Украины», — указано в сообщении.

Кроме того, стало известно, что украинские военные заминировали акваторию и уже несколько суток не разрешают сухогрузу выйти в море.

«Выражаем возмущение в связи с действиями украинских военных, которые вопреки международным нормам уже несколько дней не позволяют бангладешскому сухогрузу выйти в море и, заминировав акваторию порта, по сути используют иностранных гражданских моряков в качестве «живого щита», — отмечает МИД России.