Канберра, , 23:09 — REGNUM Австралийская инди-рок-группа Rolling Blackouts Coastal Fever представила вторый сингл из будущего альбома Endless Rooms под названием Tidal River. Об этом 3 марта рассказал портал The Line Of Best Fit.

Группа Rolling Blackouts Coastal Fever NME

После анонса альбома Endless Rooms с лид-синглом The Way It Shatters в феврале, Rolling Blackouts Coastal Fever представили вторую песню альбома под названием Tidal River.

Endless Rooms — первая пластинка Rolling Blackouts Coastal Fever, которая последует за альбомом 2020 года Sideways To New Italy. Участники коллектива рассказали о будущей пластинке: «Это почти антиконцептуальный альбом. Бесконечные комнаты в названии отражают нашу любовь к созданию миров в наших песнях. Мы относимся к каждой из них как к голой комнате, которую можно обставить бесконечными возможностями».

