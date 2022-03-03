Бари, Италия, , 23:04 — REGNUM Стирать историю не следует, заявил мэр Бари Антонио Декаро в четверг, 3 марта, отвечая на вопрос об отношении к инициативе снять с одной из городских статуй табличку, подписанную президентом России.

Николай Чудотворец. XVII

Речь идёт о памятной табличке на статуе Николая Чудотворца, подаренной Владимиром Путиным городу, в одном из храмов которого находятся мощи святого.

Возможно, текст на табличке (приветственное послание от президента России на итальянском и русском языках) следует «дополнить», указав, «как город относится» к этой табличке, сказал мэр.