Санкт-Петербург, 3 марта, 2022, 23:02 — ИА Регнум. Сегодня, 3 марта, в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» «Зенит» в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России сезона 2021/22 одержал крупную победу над «КАМАЗом» со счетом 6:0.

Алексей Колчин ИА REGNUM Кубок России

Забитыми мячами отметились Андрей Мостовой (17' Данил Круговой, 48' Юри Алберто), Юри Алберто (26' Иван Сергеев, 45+1'), Александр Ерохин (37' Юри Алберто) и Артем Дзюба (85' Дуглас Сантос). Желтые карточки получили Лев Потапов (30') и Руслан Аюкин (76').

Составы команд:

«Зенит»: Кержаков, Алип, Чистяков (Барриос, 72'), Круговой (Сантос, 72'), Адамов, Оздоев, Сутормин (Караваев, 60'), Ерохин (Малком, 72'), Алберто (Дзюба, 60'), Сергеев, Мостовой.

«КАМАЗ»: Мамин, Куликов (Морозов, 46'), Потапов, Свежов (Калугин, 74'), Замалиев, Воронин, Садыков, Смирнов (Пальцев, 46'), Янушковский (Акоста, 74'), Аюкин, Кириллов (Игнатенко, 46').