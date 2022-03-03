Русе, Болгария, , 23:02 — REGNUM В городе Русе на севере Болгарии полиция задержала двух местных жителей, пытавшихся осквернить памятник Советскому воину-освободителю, более известный как «Алёша». Об этом 3 марта сообщает софийская газета «Монитор».

Алёша

Согласно официальной информации, указанным лицам удалось облить часть монумента красной краской. При этом злоумышленники выкрикивали антироссийские лозунги.

Ведется следствие. Если вина задержанных будет полностью доказана в суде, им грозят крупные штрафы и тюремное заключение на срок до шести месяцев.

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