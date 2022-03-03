Русе, Болгария, 3 марта 2022, 23:02 — REGNUM В городе Русе на севере Болгарии полиция задержала двух местных жителей, пытавшихся осквернить памятник Советскому воину-освободителю, более известный как «Алёша». Об этом 3 марта сообщает софийская газета «Монитор».
Согласно официальной информации, указанным лицам удалось облить часть монумента красной краской. При этом злоумышленники выкрикивали антироссийские лозунги.
Ведется следствие. Если вина задержанных будет полностью доказана в суде, им грозят крупные штрафы и тюремное заключение на срок до шести месяцев.
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