Скопье, , 23:05 — REGNUM Северная Македония готовится принимать беженцев с Украины. 3 марта в страну приехали четверо граждан Украины из Киева. Трое из них поселились у родственников в столице, один — в Куманово.

Беженцы Rebecca Harms

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Представительница Международного Красного Креста в Северной Македони Сузана Тунева-Пауновска сообщила, что существуют два сценария приема беженцев. Первый — спонтанное заселение у друзей и родственников. Второй — государство определяет, сколько беженцев оно может разместить на неопределенный срок.

По словам Туневой-Пауновской, нынешний опыт позволяет говорить о возможности разместить пять-десять тысяч беженцев. Скорее всего, их разместят в отелях и студенческих общежитиях.

В годы боснийской войны на территории Северной Македонии получили убежище 55 тысяч бошняков, в 1999 году — 440 тысяч албанцев. Также в 2021 году Северная Македония предоставила убежище нескольким сотням беженцев из Афганистана.

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