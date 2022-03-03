Токио, , 22:57 — REGNUM Японская анимационная студия Ghibli в рамках фестиваля Ghibli Fest 2022 планирует выпустить в кинопрокат США свои классические фильмы. Об этом 3 марта сообщает портал Comicbook.

Логотип Studio Ghibli

Первым в кинозалах начнут показывать фильм «Принцесса Мононоке», которому в 2022 году исполняет 25 лет. Показы пройдут 3, 4 и 6 апреля 2022 года. Зрители также смогут увидеть картины «Рыбка Поньо на утёсе», «Возвращение кота», «Ведьмина служба доставки», «Ещё вчера», «Ходячий замок» и «Унесённые призраками».

Напомним, мировая премьера фильма «Принцесса Мононоке» режиссёра Хаяо Миядзаки состоялась 12 июля 1997 года. В российский кинопрокат картина вышла лишь в июне 2010-го.

Читайте ранее в этом сюжете: Вышел трейлер продолжения игрового фильма по манге «Стальной алхимик»