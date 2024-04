Нью-Йорк, США, 3 марта, 2022, 22:55 — ИА Регнум. Джеймс Кривченя, барабанщик и продюсер американской инди-рок-группы Big Thief, анонсировал новый альбом под названием Blood Karaoke и выпустил Emissaries of Creation в качестве первого сингла будущей пластинки. Об этом 3 марта рассказал портал The Line Of Best Fit.

The Line Of Best Fit Барабанщик группы Big Thief

После того, как в февраля Big Thief выпустили новый двойной альбом Dragon New Warm Mountain I Believe In You, барабанщик и продюсер группы Джеймс Кривченя представил песню Emissaries of Creation, которая стала первым сингл из его экспериментального сольного альбома.

Blood Karaoke последует за сольным альбомом Кривченя 2020 года A New Found Relaxation. Он был создан с использованием небольших фрагментов из видео YouTube, найденных через онлайн-генераторы, которые Кривченя «наслаивал» друг на друга.