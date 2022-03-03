Вашингтон, 3 марта, 2022, 23:08 — ИА Регнум. Члены семьи Саклер, основавшей фармацевтические компании Purdue Pharma и Mundipharma, заключили соглашение с девятью американскими штатами о выплате почти $6 млрд для урегулирования судебного процесса по делу об опиоидном кризисе в США, сообщает 3 марта Reuters.

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Сделка поможет компании, выпускавшей препарата OxyContin, выйти из банкротства.

Ранее прокуроры штатов заблокировали соглашение, в рамках которого Саклеры должны были выплатить $4,3 млрд.

Семья согласилась выплатить не менее $5,5 млрд наличными. Средства пойдут на борьбу с опиоидным кризисом, в результате которого за двадцать лет в США погибли почти 500 тысяч человек.

Напомним, что семья Саклер нарастила состояние до $14 млрд, продавая рецепты фармацевтических препаратов, вызывающих привыкание, в том числе оксиконтина.