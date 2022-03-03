София, , 22:54 — REGNUM Десятки человек собрались в центре Софии на марш в поддержку курса действующего президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 3 марта сообщает софийская газета «Факты».

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По свидетельствам очевидцев, манифестанты потребовали от президента Болгарии осудить спецоперацию России по денацификации Украины и оказать команде украинского президента «политическую помощь».

В целом участники акции вели себя мирно, полиция не предпринимала действий по разгону участников марша.

Напомним, Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по освобождению Украины от нацистов. Освобождены такие населённые пункты как Сумы, Херсон, Чернигов, Мелитополь.

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