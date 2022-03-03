Белвью, США, 3 марта, 2022, 22:47 — ИА Регнум. Разработчики Destiny 2 рассказали о том, как создавали звуки для необычного оружия Parasite launcher, которое недавно появилось в онлайн-игре. Об этом 3 марта сообщает портал GamesRadar.

Destiny 2

Руководитель отдела звукового дизайна Destiny 2 Эван Бойлер в разговоре с журналистами сказал, что звуки выстрелов экзотических червей из Parasite launcher были созданы при помощи макарон и сыра. Разработчик пояснил, что если геймеры когда-нибудь готовили пасту с говядиной и пытались смешать её с сыром, то они поймут, о чём идёт речь.

Напомним, релиз дополнения Destiny 2: «Королева-ведьма» состоялся 22 февраля 2022 года. С его выходом студия Bungie добавила в игру новые модели оружия, в том числе Parasite launcher.