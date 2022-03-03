Вашингтон, 3 марта, 2022, 22:59 — ИА Регнум. Более десятка сотрудников секретной службы США провели операцию по аресту двух мужчин в районе Вашингтона Джорджтаун, изъяв из их автомобиля винтовку, сообщает 3 марта Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Джордж Вашингтон

По свидетельствам очевидцев, офицеры также вытащили из седана Ford нечто похожее на бронежилет. Отмечается, что на машине с номерами штата Индиана была надпись «Ветеран морской пехоты».

Сотрудники секретной службы США, которая защищает политических лидеров и членов их семей, отказались комментировать инцидент.

Напомним, ранее стало известно, что вице-президент США Камала Харрис во время беспорядков 6 января 2021 года проехала в нескольких метрах от бомбы, заложенной у штаб-квартиры Демократического национального комитета. Также сообщалось, что Харрис находилась внутри штаб-квартиры в течение почти двух часов, прежде чем бомба была обнаружена.