София, , 22:46 — REGNUM Сотни человек собрались 3 марта у здания Народного собрания (парламента) Болгарии в центре Софии с требованием к властям отменить постановление о повышении цен на топливо и продукты питания. Об этом 3 марта сообщает софийская газета «24 часа».

Протест

По свидетельству очевидцев, активисты держали плакаты с надписями «Хотим нормально жить!» и «Долой нищету!». При этом некоторые манифестанты выкрикивали антиправительственные и антипрезидентские лозунги.

Согласно официальной информации, указанная несанкционированная акция была прекращена после вмешательства полицейских.

Напомним, ранее Совет министров Болгарии одобрил пакет мер, позволяющий производителям и продавцам (трейдерам) повышать цены на продовольствие и услуги. Это связано с общими инфляционными процессами в стране, отметили в болгарском правительстве.

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