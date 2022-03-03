Турин, Италия, , 22:44 — REGNUM Трое сотрудников правоохранительных органов итальянского Турина в четверг, 3 марта, были признаны судом виновными в необеспечении порядка и допущении массовой давки во время трансляции финала футбольной Лиги чемпионов в июне 2017 года.

Рождественский Турин (сс) marcopiffero

Они приговорены к различным срокам — от года и месяца до двух лет лишения свободы.

Ранее в рамках того же дела было вынесено несколько условных приговоров, а четверо зачинщиков беспорядков и паники были приговорены к 10 годам тюрьмы.

3 июня 2017 года на центральной площади Турина несколько тысяч человек собрались для просмотра трансляции финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Ювентусом». Четверо граждан марокканского происхождения распылили спрей, чтобы ограбить прохожих, и тем самым вызвали панику и давку на площади. В результате погибли два человека, травмы получили более 1600 человек.