Электрогорск, Московская область, 3 марта, 2022, 22:43 — ИА Регнум. Общественная акция в поддержку Вооруженных сил России и специальной операции против украинских нацистов прошла в городе Электрогорске Московской области, сообщает 3 марта корреспондент ИА REGNUM.

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Возле спорткомплекса «Лидер» участники акции выстроили свои автомобили в форме буквы Z, ставшей одним из символов операции российских силовиков по денацификации Украины.

Организаторами выступили городской совет депутатов, администрация города Электрогорск, организация ветеранов боевых действий «Боевое братство» и другие общественные объединения города.

Напомним, с 24 февраля Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР проводят военную операцию по освобождению Украины от нацистов.