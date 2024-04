Канберра, 3 марта, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Австралийская психоделик-рок-группа Pond анонсировала делюкс-издание прошлогоднего альбома «9» и представила один из четырех новых треков под названием Lights of Leeming. Об этом 3 марта рассказал портал The Line Of Best Fit.

Lights of Leeming — это первый новый сингл Pond с момента выхода альбома «9» в октябре. Новый сингл сопровождается видеоклипом, снятым участниками группы.

Участник коллектива Николас Оллбрук рассказал о новом треке: «Lights of Leeming — это правдивая история о сокрушительной скуке пригорода и разрушительных вещах, которые люди делают, чтобы нарушить монотонность, чтобы увидеть, что есть хоть что-то, что можно сделать, чтобы повлиять на свое окружение».