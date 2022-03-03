Киров, 3 марта, 2022, 22:42 — ИА Регнум. В Кирове по факту травмирования шестилетней девочки из-за падения на нее снега возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Кировской области.

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По данным следствия, за содержание территории и очистки кровли от снега отвечает ООО Управляющая компания «Жилищный сервис». Неустановленные лица из числа сотрудников данной компании не установили ограждение места возможного схода снега, предупреждающие об опасности аншлаги. Таким образом, обязанности по содержанию общедомового имущества были выполнены ненадлежащим образом.

До настоящего момента в офисе управляющей компании был проведен обыск, изъята необходимая документация. Проводятся другие мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, на шестилетнюю девочку около одного из домов по улице Карла Маркса в Кирове 2 марта сошла снежная масса. Ребенок получил ушибы.

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