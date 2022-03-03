София, , 22:40 — REGNUM Правительство Болгарии одобрило план безвозмездного предоставления Украине крупной партии современного больничного оборудования и медикаментов. Об этом 3 марта сообщает софийская газета «Дума».

Медицинский дефибриллятор

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Согласно официальной информации, в течение ближайших нескольких дней на Украину будут доставлены стационарные электрогенераторы, дефибрилляторы и оборудование для отделений кардиологии, а также антибиотики и анальгетики.

Кроме того, Болгарский Красный Крест заявил об отправке на Украину двух грузовиков с гуманитарной помощью, включая одеяла, обувь и средства гигиены.

Напомним, ранее официальная София объявила о намерении активизировать «всестороннюю поддержку» Киева на фоне усугубления ситуации на Украине.

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