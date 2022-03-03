Сиэтл, США, , 22:33 — REGNUM Компания Amazon дала «зелёный свет» проекту нового сериала, главную роль в котором исполнит актриса Фиби Уоллер-Бридж, знакомая зрителям по шоу «Флибэг» («Дрянь»). Об этом 3 марта сообщает портал GamesRadar Pus.

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Ожидается, что съёмки сериала начнутся в конце 2022 года, о сюжете пока ничего не известно. Издание предположило, что если учесть прошлые работы Уоллер-Бридж, то, вполне возможно, в этом шоу будут присутствовать нестандартные комедийные элементы.

Напомним, Фиби Уоллер-Бридж не только исполнила в сериале «Дрянь» главную роль, но и выступила в качестве шоураннера (главного продюсера) проекта. Она также руководила созданием популярного сериала «Убивая Еву».

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