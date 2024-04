Вашингтон, 3 марта, 2022, 22:28 — ИА Регнум. Американский рок-исполнитель Джек Уайт выпустил песню Hi-De-Ho с участием рэпера Q-Tip (Камал Джон Фарид), которая войдет в его будущий альбом Fear Of The Dawn. Об этом 3 марта рассказал портал The Line Of Best Fit.

The Line Of Best Fit Джек Уайт

Совместная работа Уайта с Q-Tip следует за синглом Fear Of The Dawn, выпущенным в прошлом месяце, январской песней Love Is Selfish и прошлогодней Taking Me Back.

Песня появится на трехцветной 7-дюймовой пластинке, которая будет эксклюзивно выпущена на лейбле Third Man Records Cass Corridor в Детройте 9 апреля. Альбомы Fear of the Dawn и Entering Heaven Alive последуют за пластинкой Уайта 2018 года Boarding House Reach.