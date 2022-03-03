Саранск, 3 марта, 2022, 22:27 — ИА Регнум. Мордовия планирует привлечь банковский кредит на 611,822 млн рублей. Об этом свидетельствуют материалы портала госзакупок.

Prokuror-kaluga.ru Кредиты

Средства привлекаются в форме возобновляемой кредитной линии сроком на 60 дней, начальная (максимальная) цена контракта — 21,12 млн рублей. Процентная ставка составит не более 21% годовых.

В качестве цели привлечения кредита в документах указано «погашение государственных долговых обязательств Республики Мордовия».

Заявки от потенциальных кредиторов принимаются до 15 марта, завершение аукциона намечено на 16 марта текущего года.

ИА REGNUM напоминает, по данным Минфина РФ, на 1 февраля текущего года, госдолг Мордовии составил 49,803 млрд рублей. Объем привлеченных бюджетных кредитов составляет 43,642 млрд рублей или долю в 87,6%. Сумма коммерческих кредитов в структуре долговых обязательств составляет 6,162 млрд рублей или 12,4% от суммы госдолга.