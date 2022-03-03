Казань, , 22:22 — REGNUM 3 марта казанский «Рубин» в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России 2021/22 одержал волевую победу над волгоградским «Ротором» со счетом 2:1.

Кубок России Алексей Колчин © ИА REGNUM

Оба гола «Рубина» на 27-й и 73-й минутах встречи забил 24-летний фланговый нападающий сборной Беларуси Виталий Лисакович. В составе гостей забитым мячом отметился российский нападающий Роман Минаев.

Статистика матча («Рубин"/ «Ротор»)

Удары 9/8

Удары в створ 5/5

Владение 51%/49%

Угловые 9/9

Нарушения 13/15

Составы команд:

«Рубин»: Дюпин, Самошников, Бегич, Талби, Ломовицкий (Уремович, 76'), Мусаев, Кучаев, Бакаев (Зуев, 46'), Хакшабанович, Кварацхелия (Онугха, 76'), Лисакович (Апшацев, 86').

«Ротор»: Обухов, Мартынов, Дудиев (Слепов, 79'), Байрыев, Чуканов (Кипиани, 74'), Омар, Махатадзе, Макаров, Минаев (Серченков, 74'), Ташаев (Щеткин, 66'), Муллин (Кавтарадзе, 79').