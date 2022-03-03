Вашингтон, , 22:21 — REGNUM Приложение Samsung Game Optimizing Service (GOS), призванное повысить производительность игр на смартфонах, возможно, замедляет работу около 10 тыс. других программ. Об этом 4 марта сообщает журнал PC Gamer.

Samsung Galaxy Note Pixabay.com

Соответствующее исследование работы GOS провёл пользователь Twitter GaryeonHan, отмечается, что в нём также приняли участие многие другие пользователи соцсети. Они, в частности, заявили, что ПО Samsung якобы замедляет работу многих приложений, например ПО Netflix, Samsung Pay и даже программы набора номера.

GaryeonHan, в частности, показал, как GOS посчитала приложение 3DMark, запущенное на Galaxy S22 Ultra, за игру Genshin Impact, в результате чего производительность ПО снизилась вдвое. Портал Android Authority сообщил, что Samsung обратила внимание на публикацию пользователя и решила провести внутреннее расследование.