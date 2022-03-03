Бишкек, 7 января, 2021, 17:51 — ИА Регнум. Токтогульская ГЭС, являющаяся крупнейшим производителем электричества в Киргизии, может быть остановлена из-за нехватки воды в Токтогульском водохранилище. Об этом в ходе дебатов на общественном телеканале КТРК заявил один из кандидатов в президенты республики Аймен Касенов.

По его словам, недавно он побывал на Токтогульской гидроэлектростанции и увидел, что воды там осталось лишь около 8 млрд кубометров, в то время как власти утверждают, что сейчас уровень воды в этом водохранилище достигает порядка 12 млрд кубометров.

Претендент на кресло главы государства напомнил, что критический уровень воды в водохранилище составляет 6 млрд кубометров, а это значит, что «страна может потерять Токтогульскую ГЭС».

Между тем, в «Национальном энергохолдинге» слова кандидата в президенты Киргизии о грядущем энергокризисе назвали не соответствующими действительности, и охарактеризовали как «попытку повысить свой политический рейтинг путем введения в заблуждение общественности».

ИА REGNUM напоминает, что президентские выборы в Киргизии должны состояться 10 января 2021 года. На высший государственный пост претендуют 17 кандидатов.