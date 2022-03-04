4 марта 2022 | Время чтения 2 мин

Джозеф Тёрнер, , 03:17 — REGNUM Несмотря на санкции стран Запада, Китай продолжит импорт российского природного газа и не прервет регулярные торговые контакты с Россией. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отметил, что Пекин решительно выступает против любых односторонних санкций. Помимо этого китайская сторона подчеркнула, что давление стран Запада на Россию никогда не вело к эффективному решению проблем.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции, ответные меры и поддержка экономики России — все новости»

Ван Вэньбинь Fmprc.gov.cn

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Китай на данный момент можно легко отнести к той же категории, что и Россию. Назовите две нации, которые постоянно создают проблемы для Запада», — злится paulallen585.

«Наши недальновидные политики и бизнесмены обогатили Китай. Трамп был прав и последователен в этом вопросе на протяжении 30 лет. Профсоюзы и высокие налоги сделали Штаты негостеприимными для бизнеса, и всё производство перешло в Китай», — отвечает democratsrunderminingtheusa.

«Перестаньте покупать дешевые товары, сделанные в Китае», — советует U.S.Patriot534.

«В Китае самое большое количество угольных электростанций среди всех стран и территорий мира. По состоянию на 2022 год на материковой части Китая насчитывалось 1110 действующих угольных электростанций… Нам следует больше беспокоиться о Китае», — считает justpassingas938.

Угольная ТЭС в Китае Tobixen

«По всей Индии работает 281 угольная электростанция, а кроме 28 строящихся еще 23 находятся на стадии подготовки к строительству, показывают данные GEM. Я могу продолжать добавлять, если хотите», — отвечает babayaga232.

«Во время разгара пандемии Китай угрожал прекратить поставки лекарств, в том числе антибиотиков, в США. Мы должны производить собственные лекарства и собственную нефть», — указывает urwelcome.

«Но Байден решил эту проблему. Он сказал, что собирается поощрять американское производство. Повышая налоги…» — отвечает Intothefloodagain.

«Не ждите, пока правительство США займет позицию против Китая. Сделайте всё возможное, чтобы отказаться от покупки товаров, произведенных в Китае. Этого чрезвычайно трудно добиться, но согласованные усилия потребителей в конечном итоге привлекут внимание китайцев, а также американских компаний, которые им подчиняются», — уверен noschoolliketheold.

«Проблема в том, что китайские компании владеют многим из того, что когда-то было американским. Например, свинина Smithfield Farms», — рассказывает hadenough55.

«Хорошо сказано. Насколько это возможно, я перестал покупать товары из Китая. Если есть конкурирующий продукт, произведенный в другой стране, я не против платить больше. Наша зависимость от китайских товаров должна прекратиться», — поддерживает LJAldeguer.

«Байден сказал, что Америка будет покупать продукцию Made in the USA. Вспомните об этом, когда будете использовать наборы для тестирования на Covid, сделанные в Китае», — советует America_Needs_Real_Leadership.

Экспресс-тест на коронавирус Ярослав Чингаев (с) ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов заявил, что антироссийские санкции, введенные западными странами, не окажут влияния на поставки Индии зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 российского производства.