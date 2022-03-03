София, , 22:19 — REGNUM Командир сухопутных сил НАТО в Европе генерал-лейтенант Роже Клотье прибыл с визитом в Болгарию. Об этом 3 марта сообщает БНР.

НАТО

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры – все новости»

Согласно официальной информации, в ходе своей поездки Клотье проведет инспекцию болгарских военных частей, полигонов и техники, а также встретится с руководством минобороны Болгарии. Гость приветствовал предложение Софии создать специальную боевую группу НАТО для охраны восточных границ альянса.

Напомним, ранее Болгария не исключила возможности укрепления международного натовского контингента на своей территории. На это Брюссель готов выделить до $100 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Самолеты испанских ВВС прибыли на военную базу в Болгарии