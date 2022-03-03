Вашингтон, , 23:20 — REGNUM Американская певица Mxmtoon (Майя Сяо-эн Моредок-тин) поделилась роликом на недавний сингл Mona Lisa. Выход работы состоялся на YouTube-канале исполнительницы 3 марта.

Mxmtoon Скриншот YouTube

В клипе артистка проводит сравнение себя с героиней популярной картины художника Леонардо да Винчи. Режиссёром видео выступил Абрам Наварро.

Напомним, что Mxmtoon начала творческую деятельность в 2017 году. Слава к певице пришла после публикации песни Prom Dress в 2019 году.

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