Вашингтон, 3 марта, 2022, 23:20 — ИА Регнум. Американская певица Mxmtoon (Майя Сяо-эн Моредок-тин) поделилась роликом на недавний сингл Mona Lisa. Выход работы состоялся на YouTube-канале исполнительницы 3 марта.

Скриншот YouTube Mxmtoon

В клипе артистка проводит сравнение себя с героиней популярной картины художника Леонардо да Винчи. Режиссёром видео выступил Абрам Наварро.

Напомним, что Mxmtoon начала творческую деятельность в 2017 году. Слава к певице пришла после публикации песни Prom Dress в 2019 году.