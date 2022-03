Нью-Йорк, США, , 22:09 — REGNUM Американский музыкант Кевин Морби анонсировал предстоящий альбом This Is A Photograph и представил заглавный трек в качестве лид-сингла. Об этом 3 марта рассказал портал The Line Of Best Fit.

Музыкант Кевин Морби Скриншот с The Line Of Best Fit

Песня This Is A Photograph вышла вместе с видеоклипом, снятым режиссером Шанталь Андерсоном, и знаменует собой первую работу Морби после кавер-версии песни Билла Фэя I Hear You Calling, вышедшей в декабре.

This Is A Photograph последует за альбомом Морби 2020 года Sundowner, который он записал вместе с продюсером Сэмом Коэном. «Мы с Сэмом Коэном хотели бросить все в стену», — говорит об альбоме Морби. «Это о битве, с которой сталкивается каждая семья, о погоне за временем, о том, как прожить жизнь и удерживаь друг друга вместе как можно дольше».

