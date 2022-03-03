Приштина, , 22:15 — REGNUM В мэрии Приштины 3 марта сообщили о том, что в субботу, 5 марта, будет проведена проверка систем экстренного общения.

Тревога

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, проверка состоится в 12:05 (время местное) и будет длиться 30 секунд.

Напомним, 3 марта парламент Косово принял резолюцию в поддержку Украины, в которой заявляется, что Приштина готова предоставить кров пяти тысячам украинских беженцев.

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