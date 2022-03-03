Мирослава Романенко, 3 марта 2022, 23:03 — REGNUM Варшава не намерена направлять на Украину ни солдат, ни боевую технику и не будет принимать участие в конфликте на Украине. Об этом 2 марта заявил президент Польши Анджей Дуда после окончания заседания Совета национальной безопасности.
«Я хочу подчеркнуть: Польша не собирается принимать участие в войне», — приводит его слова ТАСС.
Заявление польского лидера обсудили на страницах издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook и «ВКонакте». Многие участники обсуждения с недоверием отнеслись к заявлению польского лидера. Иные вместе с тем указали, что то, что Польша не станет отправлять на Украину военных, было ожидаемо.
«Это было очевидно, только украинцы на них надеялись», — написал Михаил К.
«Вот и вся любовь!» — с сарказмом добавила Надежда.
«Почему я не удивляюсь? Всё предсказуемо», — пишет Лариса С.
«Все абсолютно предсказуемо…» — отметил Валерий К.
«А шо так? Так для… [украинцев] это зрада», — прокомментировала Галина О.
«Зато для поляков ожидаемая больше чем полвека возможная на горизонте реституция. И хоть маленькое удовлетворение своего самолюбия, ущемлённого ещё в 1654 году», — ответила Галине Людмила Б.
«Думаю, что их земли на Украине скоро сами запросятся туда», — ответила Людмиле Б. Галина О.
«Полякам верить — себя не уважать. Говорят одно, делают другое», — добавил «Аленький Цветочек».
«Вот тебе и великие друзья Украины…» — отреагировала Линар Г.
«Так посидят тихо и вернут себе ту часть, которую от них Сталин оторвал и к Украине присоединил…» — с сарказмом написала Наталья Д.
«Так братья себя не ведут», — иронизирует Игорь С.
«А может, блефуют, а подпольно будут посылать», — выразила предположение Людмила Б.
«Что за чушь? Польское вооружение и добровольцы давно на Украине», — отметил Егор Т.
«Эти… исподтишка действуют», — комментирует Paul N.
«А как дышали! Но гадить будут сильно…» — добавил Владимир К.
«Ждут Львов себе?» — с сарказмом задался вопросом Ростислав Р.
«А что? Есть те, кто верит полякам???» — поинтересовалась Татьяна А.
«Гавкать на Россию — это просто. Отвечать практически не приходится, а вот если седалище приподнять, можно по нему крепко схлопотать. Память предков подсказывает полякам: сиди, не дергайся!» — отреагировала Надежда Ж.
«Врёт малахольный!» — подытожил Виталий Г.
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