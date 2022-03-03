3 марта 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что Варшава не намерена направлять на Украину ни солдат, ни боевую технику и не будет принимать участие в конфликте на Украине.

Мирослава Романенко, , 23:03 — REGNUM Варшава не намерена направлять на Украину ни солдат, ни боевую технику и не будет принимать участие в конфликте на Украине. Об этом 2 марта заявил президент Польши Анджей Дуда после окончания заседания Совета национальной безопасности.

Расщепление Украины и Польши Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я хочу подчеркнуть: Польша не собирается принимать участие в войне», — приводит его слова ТАСС.

Заявление польского лидера обсудили на страницах издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook и «ВКонакте». Многие участники обсуждения с недоверием отнеслись к заявлению польского лидера. Иные вместе с тем указали, что то, что Польша не станет отправлять на Украину военных, было ожидаемо.

Украина и Польша Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это было очевидно, только украинцы на них надеялись», — написал Михаил К.

«Вот и вся любовь!» — с сарказмом добавила Надежда.

«Почему я не удивляюсь? Всё предсказуемо», — пишет Лариса С.

«Все абсолютно предсказуемо…» — отметил Валерий К.

«А шо так? Так для… [украинцев] это зрада», — прокомментировала Галина О.

«Зато для поляков ожидаемая больше чем полвека возможная на горизонте реституция. И хоть маленькое удовлетворение своего самолюбия, ущемлённого ещё в 1654 году», — ответила Галине Людмила Б.

«Думаю, что их земли на Украине скоро сами запросятся туда», — ответила Людмиле Б. Галина О.

Парад в Ивано-Франковске в честь визита генерал-губернатора Польши рейхсляйтера Ганса Франка

«Полякам верить — себя не уважать. Говорят одно, делают другое», — добавил «Аленький Цветочек».

«Вот тебе и великие друзья Украины…» — отреагировала Линар Г.

«Так посидят тихо и вернут себе ту часть, которую от них Сталин оторвал и к Украине присоединил…» — с сарказмом написала Наталья Д.

«Так братья себя не ведут», — иронизирует Игорь С.

«А может, блефуют, а подпольно будут посылать», — выразила предположение Людмила Б.

«Что за чушь? Польское вооружение и добровольцы давно на Украине», — отметил Егор Т.

«Эти… исподтишка действуют», — комментирует Paul N.

«А как дышали! Но гадить будут сильно…» — добавил Владимир К.

«Ждут Львов себе?» — с сарказмом задался вопросом Ростислав Р.

Львов Brian Dell

«А что? Есть те, кто верит полякам???» — поинтересовалась Татьяна А.

«Гавкать на Россию — это просто. Отвечать практически не приходится, а вот если седалище приподнять, можно по нему крепко схлопотать. Память предков подсказывает полякам: сиди, не дергайся!» — отреагировала Надежда Ж.

«Врёт малахольный!» — подытожил Виталий Г.

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