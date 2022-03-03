Бухарест, , 22:03 — REGNUM Официальный Бухарест рассматривает выделения дополнительных средств для Молдавии на реализацию Кишиневом ряда проектов в гуманитарной сфере. Об этом 3 марта заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, передает бухарестское издание Adevarul.

Клаус Йоханнис Longin Wawrynkiewicz

Как заявил Йоханнис в ходе встречи в Бухаресте с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, Румыния в частности и международное сообщество в целом должны «по достоинству оценить намерение Молдавии принять на своей территории тысячи беженцев с Украины».

«Для этого [молдавскому государству] необходимы не только деньги, но и режим наибольшего благоприятствования в экономике и политике», — отметил Йоханнис. В свою очередь, Гранди пообещал «максимальное способствование ООН» указанной инициативе.

Напомним, ранее правительство Румынии объявило о намерении максимально интегрировать Молдавию в структуры Европейского союза.

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