Нью-Йорк, США, , 22:02 — REGNUM К проекту сериала студии Lucasfilm «Мандалорец» присоединился актёр Джим О'Хейр, которого поклонники шоу «Парки и зона отдыха» знают по роли Джерри Гергича. Об этом 3 марта сообщает портал Comicbook.

Один из товарищей главного героя, инопланетянин Куиил Цитата из к/ф «Мандалорец». Реж. Дебора Чоу, Рик Фамуйива. 2019. США

Актёр обмолвился об этом во время общения с автором подкаста Роба Лоу Parks and Recollection. «Я не знаю, разрешено ли мне говорить, чем я занят», — сказал О'Хейр, когда Лоу намекнул на то, что он скоро отправится в «далёкую-далёкую галактику». Актёр добавил, что может лишь сказать, что место, где будут проходить съёмки — это штат США Нью-Мексико.

Напомним, премьера сериала «Мандалорец» состоялась в онлайн-кинотеатре Disney Plus 12 ноября 2019 года, главную роль в нём исполняет Педро Паскаль («Игра престолов»). Ожидается, что премьера третьего сезона шоу состоится во второй половине 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Джон Уильямс написал музыку для сериала по «Звездным войнам»