Вашингтон, 3 марта 2022, 22:07 — REGNUM Команда покойного музыканта Juice WRLD (Джаред Энтони Хиггинс) дополнила его недавнюю композицию Cigarettes видеоклипом. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале артиста 3 марта.
Видео раскрывает историю импульсивного юноши, страдающего от вредных привычек. Съёмки работы проходили в США.
Напомним, что Juice WRLD скончался 8 декабря 2019 года. Причиной смерти исполнителя стала передозировка наркотиками.
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