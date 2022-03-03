Вашингтон, 3 марта, 2022, 22:07 — ИА Регнум. Команда покойного музыканта Juice WRLD (Джаред Энтони Хиггинс) дополнила его недавнюю композицию Cigarettes видеоклипом. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале артиста 3 марта.

Скриншот YouTube
Juice WRLD

Видео раскрывает историю импульсивного юноши, страдающего от вредных привычек. Съёмки работы проходили в США.

Напомним, что Juice WRLD скончался 8 декабря 2019 года. Причиной смерти исполнителя стала передозировка наркотиками.