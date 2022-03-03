Бухарест, , 21:55 — REGNUM В период со 2 по 3 марта нынешнего года на территорию Румынии в экстренном порядке въехало 25 924 граждан Украины на фоне усугубления украинского кризиса. Об этом 3 марта сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Владимир Маковский. Два украинца. 1882

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Согласно официальной информации, абсолютное большинство указанных лиц — женщины и дети, планирующие получить в Румынии статус «временных беженцев». При этом сообщается о выезде на родину большого количества украинских мужчин, ранее работавших на румынских предприятиях.

«Мы готовы оказывать всецелую поддержку гражданам сопредельного государства и размещать их в самых комфортных условиях», — говорится в заявлении правительства Румынии.

При этом средства на их содержание Бухарест выделяет как из государственных источников, так и посредством взаимодействия с общественными фондами.

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