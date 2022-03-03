Тамбов, , 21:52 — REGNUM Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров призвал пользователей социальных сетей поддержать действия Вооруженных Сил России в спецоперации и дал старт онлайн-флешмобу с хэштегом #силаVправде, разместив соответствующий пост на своей странице в социальных сетях.

Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров призвал пользователей социальных сетей поддержать спецоперацию России и дал старт онлайн-флешмобу

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Он предложил разместить на аватарах или в лентах своих страниц в соцсетях символ V, в котором соединены георгиевская лента и триколор. Его разработали и прислали ему в директ тамбовские дизайнеры.

«Это знак веры, правды и служения Отечеству, в триединстве которых — залог нашей победы», — написал Максим Егоров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, количество участников флэшмоба в поддержку проведения Россией спецоперации в защиту Донбасса растёт каждый день.

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