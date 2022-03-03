Приштина, Сербия, 3 марта, 2022, 22:07 — ИА Регнум. Парламент Косово 3 марта принял резолюцию в поддержку Украины. В поддержку резолюции проголосовали 94 из 120 депутатов — все присутствовавшие в зале заседаний депутаты. Депутаты политической организации косовских сербов «Сербский список» отсутствовали.

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Перед голосованием память погибших на Украине почтили минутой молчания. Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в Косово резко осудили действия России на Украине.

Глава парламентской фракции правящей партии Косово «Движение за самоопределение» Мимоза Кусари-Лиля отметила, что Россия якобы использует в отношении Украины те же методы информационной войны, что и некогда Сербия против Косово.

Косово поддержало санкции ЕС и США против России, а также начало расследования действий РФ Международным уголовным судом в Гааге и выразило готовность принять на своей территории пять тысяч украинских беженцев.

Парламент Косово также в очередной раз обратился к странам ЕС, не признающим Косово, с призывом изменить свою позицию. Косово в ЕС не признают Испания, Румыния, Греция, Кипр и Словакия. Напомним, Украина не признает независимости Косово.