Владимир, , 21:51 — REGNUM Во Владимире директора Муниципального автономного учреждения «Центр культуры и искусства на Соборной» Александра Загубнего обвиняют в присвоении средств учреждения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда города Владимира.

Воры от культуры Цитата из х/ф «Старики-разбойники». Реж. Эльдар Рязанов. 1971. СССР

По версии следствия, с мая 2016 года по февраль 2022 года он, используя служебное положение, похитил 858,6 тыс. рублей. Для этого он фиктивно трудоустроил четырёх человек на разные должности в возглавляемого им учреждения.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения». В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 28 апреля.